Российская армия продолжает обстрелы собственных городов — Данилов
Белгород. Российская оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью устрашения гражданского населения и нагнетания эскалации. Только предоставление Украине дальнобойного оружия позволит локализовать источник московитских провокаций на этапе планирования и подготовки к пуску.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 11:48;
Корреспондент Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Белгород. Российская оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью устрашения гражданского населения и нагнетания эскалации. Только предоставление Украине…".