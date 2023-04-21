Российская армия продолжает обстрелы собственных городов — Данилов

Белгород. Российская оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью устрашения гражданского населения и нагнетания эскалации. Только предоставление Украине дальнобойного оружия позволит локализовать источник московитских провокаций на этапе планирования и подготовки к пуску.