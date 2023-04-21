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Российская армия продолжает обстрелы собственных городов — Данилов

Мир 11:48   21.04.2023
Алексей Данилов
секретарь СНБО Украины
Российская армия продолжает обстрелы собственных городов — Данилов

Белгород. Российская оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью устрашения гражданского населения и нагнетания эскалации. Только предоставление Украине дальнобойного оружия позволит локализовать источник московитских провокаций на этапе планирования и подготовки к пуску.

Автор: Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 11:48;

    • Корреспондент Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Белгород. Российская оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью устрашения гражданского населения и нагнетания эскалации. Только предоставление Украине…".