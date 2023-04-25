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Країна-терорист робить все, щоб знищити нас повністю – Зеленський

Події 12:27   25.04.2023
Володимир Зеленський
Президент України
Країна-терорист робить все, щоб знищити нас повністю – Зеленський

Купʼянськ, центр міста, краєзнавчий музей. Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців. Не маємо права про це забувати ні на секунду. Маємо й будемо відповідати!

Автор: Володимир Зеленський, Президент України

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  • Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 12:27;

    • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Купʼянськ, центр міста, краєзнавчий музей. Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими…".