Країна-терорист робить все, щоб знищити нас повністю – Зеленський
Купʼянськ, центр міста, краєзнавчий музей. Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців. Не маємо права про це забувати ні на секунду. Маємо й будемо відповідати!
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Ви читали новину: «Країна-терорист робить все, щоб знищити нас повністю – Зеленський»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 12:27;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Купʼянськ, центр міста, краєзнавчий музей. Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими…".