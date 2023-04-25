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Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью — Зеленский

Политика 12:27   25.04.2023
Владимир Зеленский
Президент Украины
Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью — Зеленский Фото: пресс-служба ОП

Купянск, центр города, краеведческий музей. Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей абсолютно варварскими методами убивая украинцев. Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Должны и будем отвечать!

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины

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  • Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 12:27;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянск, центр города, краеведческий музей. Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей абсолютно варварскими…".