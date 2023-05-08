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Повертаємо державі історію без ідеологічних домішок – Зеленський

Політика 11:27   08.05.2023
Володимир Зеленський
Президент України
Повертаємо державі історію без ідеологічних домішок – Зеленський

Ми повертаємо нашій державі чесну історію без ідеологічних домішок. Саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом. Саме 8 травня світ вшановує памʼять усіх, чиї життя забрала та війна. Саме 8 травня набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років

Автор: Володимир Зеленський, Президент України

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  • Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 11:27;

    • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми повертаємо нашій державі чесну історію без ідеологічних домішок. Саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом.…".