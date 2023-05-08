Повертаємо державі історію без ідеологічних домішок – Зеленський
Ми повертаємо нашій державі чесну історію без ідеологічних домішок. Саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом. Саме 8 травня світ вшановує памʼять усіх, чиї життя забрала та війна. Саме 8 травня набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років
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Ви читали новину: «Повертаємо державі історію без ідеологічних домішок – Зеленський»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 11:27;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми повертаємо нашій державі чесну історію без ідеологічних домішок. Саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом.…".