Возвращаем государству историю без идеологических примесей — Зеленский
Фото: пресс-служба ОП
Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла и война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Сегодня я подал в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 11:27;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом.…".