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Возвращаем государству историю без идеологических примесей — Зеленский

Политика 11:27   08.05.2023
Владимир Зеленский
Президент Украины
Возвращаем государству историю без идеологических примесей — Зеленский Фото: пресс-служба ОП

Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла и война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Сегодня я подал в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины

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  • Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 11:27;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом.…".