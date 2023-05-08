Возвращаем государству историю без идеологических примесей — Зеленский

Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла и война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Сегодня я подал в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.