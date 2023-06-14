“Головне – не кидатися в крайнощі” – політолог про контрнаступ

Зараз головне – не кидатись у крайнощі. Не поспішати з оцінками про блискучі та швидкі перемоги, про взяття Криму за кілька тижнів, але й не замовчувати ситуацію, якщо вона розвивається не зовсім так, як нам хотілося б. Особливо важливо – уникати внутрішніх чвар та політичних розбірок, а також інформаційно-психологічного тиску на військових.