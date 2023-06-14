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“Головне – не кидатися в крайнощі” – політолог про контрнаступ

Політика 11:50   14.06.2023
Володимир Фесенко
політолог
“Головне – не кидатися в крайнощі” – політолог про контрнаступ

Зараз головне – не кидатись у крайнощі. Не поспішати з оцінками про блискучі та швидкі перемоги, про взяття Криму за кілька тижнів, але й не замовчувати ситуацію, якщо вона розвивається не зовсім так, як нам хотілося б. Особливо важливо – уникати внутрішніх чвар та політичних розбірок, а також інформаційно-психологічного тиску на військових.

Автор: Володимир Фесенко, політолог
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  • Категорії: Політика, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 11:50;

    • Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз головне – не кидатись у крайнощі. Не поспішати з оцінками про блискучі та швидкі перемоги, про взяття Криму за…".