“Головне – не кидатися в крайнощі” – політолог про контрнаступ
Зараз головне – не кидатись у крайнощі. Не поспішати з оцінками про блискучі та швидкі перемоги, про взяття Криму за кілька тижнів, але й не замовчувати ситуацію, якщо вона розвивається не зовсім так, як нам хотілося б. Особливо важливо – уникати внутрішніх чвар та політичних розбірок, а також інформаційно-психологічного тиску на військових.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 11:50;
Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз головне – не кидатись у крайнощі. Не поспішати з оцінками про блискучі та швидкі перемоги, про взяття Криму за…".