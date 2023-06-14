«Главное — не бросаться в крайности» — политолог о контрнаступлении

Сейчас главное – не бросаться в крайности. Не спешить с оценками о блестящих и скорых победах, о взятии Крыма за несколько недель, но и не замалчивать ситуацию, если она развивается не совсем так, как нам хотелось бы. Особенно важно — избегать внутренних раздоров и политических разборок, а также информационно-психологического давления на военных.