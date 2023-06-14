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«Главное — не бросаться в крайности» — политолог о контрнаступлении

Общество 11:50   14.06.2023
Владимир Фесенко
политолог
«Главное — не бросаться в крайности» — политолог о контрнаступлении

Сейчас главное – не бросаться в крайности. Не спешить с оценками о блестящих и скорых победах, о взятии Крыма за несколько недель, но и не замалчивать ситуацию, если она развивается не совсем так, как нам хотелось бы. Особенно важно — избегать внутренних раздоров и политических разборок, а также информационно-психологического давления на военных.

Автор: Владимир Фесенко, политолог
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  • Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 11:50;

    • Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас главное – не бросаться в крайности. Не спешить с оценками о блестящих и скорых победах, о взятии Крыма за…".