«Главное — не бросаться в крайности» — политолог о контрнаступлении
Сейчас главное – не бросаться в крайности. Не спешить с оценками о блестящих и скорых победах, о взятии Крыма за несколько недель, но и не замалчивать ситуацию, если она развивается не совсем так, как нам хотелось бы. Особенно важно — избегать внутренних раздоров и политических разборок, а также информационно-психологического давления на военных.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 11:50;
Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас главное – не бросаться в крайности. Не спешить с оценками о блестящих и скорых победах, о взятии Крыма за…".