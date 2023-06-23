Портников розповів про страх Шойгу
Шойгу, думаю, перш за все виходить зі страху. Він боїться, що внаслідок дій української армії Росія може втратити контроль над Кримом… Володимиру Путіну та Сергію Шойгу, певен, не хочеться втрачати Крим як територію політичного міфу та як плацдарм для подальших дій Росії, які у світі вже називають злочинними.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Портников розповів про страх Шойгу»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 11:36;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шойгу, думаю, перш за все виходить зі страху. Він боїться, що внаслідок дій української армії Росія може втратити контроль над…".