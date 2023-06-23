Портников розповів про страх Шойгу

Шойгу, думаю, перш за все виходить зі страху. Він боїться, що внаслідок дій української армії Росія може втратити контроль над Кримом… Володимиру Путіну та Сергію Шойгу, певен, не хочеться втрачати Крим як територію політичного міфу та як плацдарм для подальших дій Росії, які у світі вже називають злочинними.