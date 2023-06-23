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Портников розповів про страх Шойгу

Політика 11:36   23.06.2023
Віталій Портников
журналіст
Портников розповів про страх Шойгу

Шойгу, думаю, перш за все виходить зі страху. Він боїться, що внаслідок дій української армії Росія може втратити контроль над Кримом… Володимиру Путіну та Сергію Шойгу, певен, не хочеться втрачати Крим як територію політичного міфу та як плацдарм для подальших дій Росії, які у світі вже називають злочинними.

Автор: Віталій Портников, журналіст
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 11:36;

    • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шойгу, думаю, перш за все виходить зі страху. Він боїться, що внаслідок дій української армії Росія може втратити контроль над…".