Портников рассказал о страхе Шойгу

Шойгу, думаю, прежде всего исходит из страха. Он боится, что в результате действий украинской армии Россия может потерять контроль над Крымом… Владимиру Путину и Сергею Шойгу, уверен, не хочется терять Крым как территорию политического мифа и как плацдарм для дальнейших действий России, которые в мире уже называют преступными.