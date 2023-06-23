Портников рассказал о страхе Шойгу
Шойгу, думаю, прежде всего исходит из страха. Он боится, что в результате действий украинской армии Россия может потерять контроль над Крымом… Владимиру Путину и Сергею Шойгу, уверен, не хочется терять Крым как территорию политического мифа и как плацдарм для дальнейших действий России, которые в мире уже называют преступными.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 11:36;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шойгу, думаю, прежде всего исходит из страха. Он боится, что в результате действий украинской армии Россия может потерять контроль над…".