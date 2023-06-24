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Росія маскувала пропагандою дурості свого правління – Зеленський

Політика 15:01   24.06.2023
Володимир Зеленський
Президент України
Росія маскувала пропагандою дурості свого правління – Зеленський

Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 15:01;

    • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не…".