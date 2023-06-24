Росія маскувала пропагандою дурості свого правління – Зеленський
Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна.
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Ви читали новину: «Росія маскувала пропагандою дурості свого правління – Зеленський»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 15:01;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не…".