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Россия маскировала пропагандой глупости своего правления — Зеленский

Мир 15:01   24.06.2023
Владимир Зеленский
Президент Украины
Россия маскировала пропагандой глупости своего правления — Зеленский Фото: пресс-служба ОП

Россия долго маскировала пропагандой свои слабости и глупости своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 15:01;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия долго маскировала пропагандой свои слабости и глупости своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его…".