Россия маскировала пропагандой глупости своего правления — Зеленский
Фото: пресс-служба ОП
Россия долго маскировала пропагандой свои слабости и глупости своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 15:01;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия долго маскировала пропагандой свои слабости и глупости своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его…".