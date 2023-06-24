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Зеленский прокомментировал бунт Пригожина: «хаоса столько, что не утаишь»

Мир 13:24   24.06.2023
Оксана Горун
Зеленский прокомментировал бунт Пригожина: «хаоса столько, что не утаишь» Фото: пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на события в стране-агрессоре РФ, где ЧВК Пригожина «Вагнер» с оружием и техникой рвется в Москву.

«Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны – и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают – унижается, чтобы дали «Шахеды». Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч – чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой свои слабости и глупости своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен», — написал президент Украины в telegram.

Владимир Зеленский подчеркнул, что слабость РФ уже очевидна.

«Чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна оградить Европу от расползания российского зла и хаоса», — написал Президент.

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Он также намекнул, что в Украине командующие и воины «знают, что делать».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 13:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на события в стране-агрессоре РФ, где ЧВК Пригожина «Вагнер» с оружием и техникой рвется в Москву".