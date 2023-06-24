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Зеленський прокоментував бунт Пригожина: “хаосу стільки, що не приховаєш”

Політика 13:24   24.06.2023
Оксана Горун
Зеленський прокоментував бунт Пригожина: “хаосу стільки, що не приховаєш”

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в країні-агресорі РФ, де ПВК Пригожина “Вагнер” зі зброєю та технікою рветься до Москви.

“Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали “Шахеди”. Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв. Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна”, – написав президент України в телеграмі.

Володимир Зеленський наголосив, що слабкість РФ вже очевидна.

“Чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу”, – написав Президент.

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Він також натякнув, що в Україні командувачі та воїни “знають, що робити”.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 13:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в країні-агресорі РФ, де ПВК Пригожина “Вагнер” зі зброєю та технікою рветься до Москви".