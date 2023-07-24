Простіше провести загальну евакуацію р@сні з Криму – Береза про вибухи

Ви сміятиметеся, але після ранкового прильоту по складу з БК у Криму ухвалили рішення про чергову евакуацію в радіусі 5 кілометрів від місця детонації в Джанкойському районі. Втретє за тиждень. Навіщо ці напівзаходи? Простіше привести евакуацію всієї р@сні з Криму. Назавжди. Щось мені підказує, що після цього вибухи та детонації у Криму припиняться.