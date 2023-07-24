Live
  • Понеділок 24.07.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.66
    • 🟢

Простіше провести загальну евакуацію р@сні з Криму – Береза про вибухи

Події 11:51   24.07.2023
Борислав Береза
екснардеп
Простіше провести загальну евакуацію р@сні з Криму – Береза про вибухи

Ви сміятиметеся, але після ранкового прильоту по складу з БК у Криму ухвалили рішення про чергову евакуацію в радіусі 5 кілометрів від місця детонації в Джанкойському районі. Втретє за тиждень. Навіщо ці напівзаходи? Простіше привести евакуацію всієї р@сні з Криму. Назавжди. Щось мені підказує, що після цього вибухи та детонації у Криму припиняться.

Автор: Борислав Береза, екснардеп
Популярно
Махінації з тендерами: справу ексчиновниці ХОВА передали до суду
Махінації з тендерами: справу ексчиновниці ХОВА передали до суду
24.07.2023, 11:49
Командир роти БПЛА харківської 92 ОМБр прокоментував атаку на Москву
Командир роти БПЛА харківської 92 ОМБр прокоментував атаку на Москву
24.07.2023, 11:14
Харків і область внесли до переліку територій активних бойових дій – Бакумов
Харків і область внесли до переліку територій активних бойових дій – Бакумов
21.07.2023, 19:46
«Тривають бої» – Маляр розповіла про ситуацію на Куп’янському напрямку
«Тривають бої» – Маляр розповіла про ситуацію на Куп’янському напрямку
24.07.2023, 11:17
У ЗСУ підтверджують, що РФ намагається підійти до річки Оскіл на Харківщині
У ЗСУ підтверджують, що РФ намагається підійти до річки Оскіл на Харківщині
23.07.2023, 19:36
Ще раз Добродар: на Харківщині знову намагаються перейменувати місто
Ще раз Добродар: на Харківщині знову намагаються перейменувати місто
24.07.2023, 10:41

Новини за темою:

11:42
Частина плану, що наближає визволення Криму – Чубаров про ранкові вибухи
08:14
Гарячий ранок: Москву та Крим атакували безпілотники, вибухає склад БК (відео)
17:45
10 дітей з найбільш обстрілюваних сіл Харківщини евакуювали поліціянти
10:54
Будуть вибухи: на Харківщині працюють сапери
07:13
Нічна ракетна атака та обстріли Харківщини: інформація Генштабу ЗСУ

  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Простіше провести загальну евакуацію р@сні з Криму – Береза про вибухи»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 11:51;

    • Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ви сміятиметеся, але після ранкового прильоту по складу з БК у Криму ухвалили рішення про чергову евакуацію в радіусі 5…".