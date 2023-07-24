Проще провести общую эвакуацию р@сни из Крыма — Береза о взрывах у Джанкоя

Вы будете смеяться, но после утреннего прилета по складу с БК в Крыму приняли решение об очередной эвакуации в радиусе 5 километров от места детонации в Джанкойском районе. Третий раз за неделю. Зачем эти полумеры? Проще привести эвакуацию всей р@сни из Крыма. Навсегда. Что-то мне подсказывает, что после этого взрывы и детонации в Крыму прекратятся.