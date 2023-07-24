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Проще провести общую эвакуацию р@сни из Крыма — Береза о взрывах у Джанкоя

Мир 11:51   24.07.2023
Борислав Береза
экс-нардеп
Проще провести общую эвакуацию р@сни из Крыма — Береза о взрывах у Джанкоя

Вы будете смеяться, но после утреннего прилета по складу с БК в Крыму приняли решение об очередной эвакуации в радиусе 5 километров от места детонации в Джанкойском районе. Третий раз за неделю. Зачем эти полумеры? Проще привести эвакуацию всей р@сни из Крыма. Навсегда. Что-то мне подсказывает, что после этого взрывы и детонации в Крыму прекратятся.

Автор: Борислав Береза, экс-нардеп
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 11:51;

    • Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вы будете смеяться, но после утреннего прилета по складу с БК в Крыму приняли решение об очередной эвакуации в радиусе…".