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Раніше українці були разом із росіянами у їхніх злочинах – Портніков

Політика 11:38   03.08.2023
Віталій Портников
журналіст
Раніше українці були разом із росіянами у їхніх злочинах – Портніков

Величезна кількість українців віддали своє життя російській армії у різних її видах: від імперської до червоної… Зараз для багатьох наших співвітчизників поведінка Росії є якимось одкровенням, якщо хочете, відкриттям. Тому що вони раніше були разом у цих злочинах. Їхні батьки й дідусі були по один бік барикади… Це якраз добре, що ми по інший бік барикади.

Автор: Віталій Портников, журналіст
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 11:38;

    • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Величезна кількість українців віддали своє життя російській армії у різних її видах: від імперської до червоної… Зараз для багатьох наших співвітчизників…".