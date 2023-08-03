Раніше українці були разом із росіянами у їхніх злочинах – Портніков

Величезна кількість українців віддали своє життя російській армії у різних її видах: від імперської до червоної… Зараз для багатьох наших співвітчизників поведінка Росії є якимось одкровенням, якщо хочете, відкриттям. Тому що вони раніше були разом у цих злочинах. Їхні батьки й дідусі були по один бік барикади… Це якраз добре, що ми по інший бік барикади.