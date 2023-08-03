Live
  • Чт 03.08.2023
    • Харьков
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.15
    • 🟢

Раньше украинцы были вместе с россиянами в их преступлениях — Портников

Мир 11:38   03.08.2023
Виталий Портников
журналист
Раньше украинцы были вместе с россиянами в их преступлениях — Портников

Множество украинцев отдали свою жизнь российской армии в различных ее видах: от имперской до красной… Сейчас для многих наших соотечественников поведение России является откровением, если хотите, открытием. Потому что они раньше были вместе в этих преступлениях. Их родители и дедушки были по одну сторону баррикады… Это как раз хорошо, что мы по другую сторону баррикады.

Автор: Виталий Портников, журналист
Популярно
Тактика у россиян меняется — Терехов об обстрелах Харькова
Тактика у россиян меняется — Терехов об обстрелах Харькова
03.08.2023, 09:55
РФ хочет создать новую армию, но нужна мобилизация – разведка Британии
РФ хочет создать новую армию, но нужна мобилизация – разведка Британии
02.08.2023, 19:09
Хочется кричать, но у живущих в РФ уши воском залиты, — Вайкуле о Харькове
Хочется кричать, но у живущих в РФ уши воском залиты, — Вайкуле о Харькове
02.08.2023, 22:14
«Нажиться» на детях решил мэр города вблизи Харькова: подробности
«Нажиться» на детях решил мэр города вблизи Харькова: подробности
03.08.2023, 11:20
Самый разбитый район Харькова — Северную Салтовку — готовятся отапливать зимой
Самый разбитый район Харькова — Северную Салтовку — готовятся отапливать зимой
03.08.2023, 10:32
Крупы, хлеб и мука: под Харьковом нашли мусорную свалку с гумпомощью (видео)
Крупы, хлеб и мука: под Харьковом нашли мусорную свалку с гумпомощью (видео)
03.08.2023, 12:02

Новости по теме:

11:25
«Хочется кричать» — Лайма Вайкуле о «спасении» россиянами Харькова
07:57
ISW обнаружил «больное место» в информационном пространстве РФ
07:10
Ночная атака «Шахедами», авиаудары и обстрелы Харьковщины — сводка Генштаба
19:09
РФ хочет создать новую армию, но нужна мобилизация – разведка Британии
15:25
Около 50 тысяч. Война в Украине по масштабам ампутаций как Первая мировая

  • Категории: Мир, Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Раньше украинцы были вместе с россиянами в их преступлениях — Портников»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 11:38;

    • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Множество украинцев отдали свою жизнь российской армии в различных ее видах: от имперской до красной… Сейчас для многих наших соотечественников…".