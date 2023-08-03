Раньше украинцы были вместе с россиянами в их преступлениях — Портников
Множество украинцев отдали свою жизнь российской армии в различных ее видах: от имперской до красной… Сейчас для многих наших соотечественников поведение России является откровением, если хотите, открытием. Потому что они раньше были вместе в этих преступлениях. Их родители и дедушки были по одну сторону баррикады… Это как раз хорошо, что мы по другую сторону баррикады.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 11:38;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Множество украинцев отдали свою жизнь российской армии в различных ее видах: от имперской до красной… Сейчас для многих наших соотечественников…".