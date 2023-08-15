Битися не в барах і клубах – Зеленський звернувся до українців у тилу

Воїни з передової, які приїжджають у тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це – саме тилові міста. Усі на війні. Україна у війні. І хто не б’ється на передовій, той має допомагати битися. І не в барах, не в клубах, не перегонами на вулицях чи якимось показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам.