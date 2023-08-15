Битися не в барах і клубах – Зеленський звернувся до українців у тилу
Воїни з передової, які приїжджають у тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це – саме тилові міста. Усі на війні. Україна у війні. І хто не б’ється на передовій, той має допомагати битися. І не в барах, не в клубах, не перегонами на вулицях чи якимось показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам.
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Ви читали новину: «Битися не в барах і клубах – Зеленський звернувся до українців у тилу»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 11:57;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни з передової, які приїжджають у тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це – саме тилові міста. Усі на…".