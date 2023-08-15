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Битися не в барах і клубах – Зеленський звернувся до українців у тилу

Політика 11:57   15.08.2023
Володимир Зеленський
Президент України
Битися не в барах і клубах – Зеленський звернувся до українців у тилу

Воїни з передової, які приїжджають у тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це – саме тилові міста. Усі на війні. Україна у війні. І хто не б’ється на передовій, той має допомагати битися. І не в барах, не в клубах, не перегонами на вулицях чи якимось показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України
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  • Категорії: Політика, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 11:57;

    • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни з передової, які приїжджають у тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це – саме тилові міста. Усі на…".