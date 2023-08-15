Биться не в барах и клубах — Зеленский обратился к украинцам в тылу
Фото: скрин
Воины с передовой, приезжая в тыловые города, заслуживают видеть и чувствовать, что это именно тыловые города. Все на войне. Украина в войне. И кто не бьется на передовой, тот должен помогать биться. И не в барах, не в клубах, не гонками на улицах или каким-то показательным потреблением, а вполне конкретной помощью воинам.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 11:57;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины с передовой, приезжая в тыловые города, заслуживают видеть и чувствовать, что это именно тыловые города. Все на войне. Украина…".