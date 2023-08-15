Биться не в барах и клубах — Зеленский обратился к украинцам в тылу

Воины с передовой, приезжая в тыловые города, заслуживают видеть и чувствовать, что это именно тыловые города. Все на войне. Украина в войне. И кто не бьется на передовой, тот должен помогать биться. И не в барах, не в клубах, не гонками на улицах или каким-то показательным потреблением, а вполне конкретной помощью воинам.