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Биться не в барах и клубах — Зеленский обратился к украинцам в тылу

Общество 11:57   15.08.2023
Владимир Зеленский
Президент Украины
Биться не в барах и клубах — Зеленский обратился к украинцам в тылу Фото: скрин

Воины с передовой, приезжая в тыловые города, заслуживают видеть и чувствовать, что это именно тыловые города. Все на войне. Украина в войне. И кто не бьется на передовой, тот должен помогать биться. И не в барах, не в клубах, не гонками на улицах или каким-то показательным потреблением, а вполне конкретной помощью воинам.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины
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  • Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 11:57;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины с передовой, приезжая в тыловые города, заслуживают видеть и чувствовать, что это именно тыловые города. Все на войне. Украина…".