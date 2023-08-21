Live
  • Пн 21.08.2023
    • Харків
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.72
    • 🟢

Бензоколонка, у власника якої є атомна бомба – Борель про РФ

Політика 11:12   21.08.2023
Жозеп Боррель
верховний представник ЄС із закордонних справ та політики
Бензоколонка, у власника якої є атомна бомба – Борель про РФ

Китай – не Росія. Китай – справжній геополітичний гравець, а Росія – економічний карлик, вона як бензоколонка, у власника якої є атомна бомба. Китай надто важливий, щоб його ігнорувати, а також намагатися ізолювати. У нас є розбіжності, але це не виклик нашій безпеці, як Росія.

Автор: Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики
Популярно
У ворога мінус 4 одиниці техніки: робота харківських воїнів (відео)
У ворога мінус 4 одиниці техніки: робота харківських воїнів (відео)
21.08.2023, 11:42
Росіяни пошкодили газопровід на Харківщині: без газу понад 4 тис. куп’янчан
Росіяни пошкодили газопровід на Харківщині: без газу понад 4 тис. куп’янчан
21.08.2023, 11:14
38 п’яних водіїв виявили на Харківщині за вихідні
38 п’яних водіїв виявили на Харківщині за вихідні
21.08.2023, 10:58
Наслідки обстрілів Харківщини показала поліція (фото)
Наслідки обстрілів Харківщини показала поліція (фото)
21.08.2023, 10:31
Ворог на Куп’янському напрямку “зализує рани” – Маляр
Ворог на Куп’янському напрямку “зализує рани” – Маляр
21.08.2023, 09:36
Удари ЗСУ по тилах РФ підривають бойовий дух російських військ в Україні – ISW
Удари ЗСУ по тилах РФ підривають бойовий дух російських військ в Україні – ISW
21.08.2023, 10:04

Новини за темою:

19:35
Росіяни намагалися наступати в районі Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
13:51
Китай озброює рф гелікоптерами, дронами і металом для літаків – The Telegraph
18:06
Компанія друга Ярославського потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни
15:21
«Україна була і буде російською землею»: у Харкові затримали пропагандиста
12:41
“Куп’янськ – останній шанс”: цілі й потенціал ворога на Харківщині – оглядач

  • Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Бензоколонка, у власника якої є атомна бомба – Борель про РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 11:12;

    • Кореспондент Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики у цій статті розкриває тему новин про те, що "Китай – не Росія. Китай – справжній геополітичний гравець, а Росія – економічний карлик, вона як бензоколонка, у власника якої…".