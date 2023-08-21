Бензоколонка, у власника якої є атомна бомба – Борель про РФ

Китай – не Росія. Китай – справжній геополітичний гравець, а Росія – економічний карлик, вона як бензоколонка, у власника якої є атомна бомба. Китай надто важливий, щоб його ігнорувати, а також намагатися ізолювати. У нас є розбіжності, але це не виклик нашій безпеці, як Росія.