Бензоколонка, у власника якої є атомна бомба – Борель про РФ
Китай – не Росія. Китай – справжній геополітичний гравець, а Росія – економічний карлик, вона як бензоколонка, у власника якої є атомна бомба. Китай надто важливий, щоб його ігнорувати, а також намагатися ізолювати. У нас є розбіжності, але це не виклик нашій безпеці, як Росія.
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Ви читали новину: «Бензоколонка, у власника якої є атомна бомба – Борель про РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 11:12;
Кореспондент Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики у цій статті розкриває тему новин про те, що "Китай – не Росія. Китай – справжній геополітичний гравець, а Росія – економічний карлик, вона як бензоколонка, у власника якої…".