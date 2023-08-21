Бензоколонка, у владельца которой есть атомная бомба — Боррель про РФ
Китай – не Россия. Китай – настоящий геополитический игрок, а Россия – экономический карлик, она как бензоколонка, у владельца которой есть атомная бомба. Китай очень важен, чтобы его игнорировать, а также пытаться изолировать. У нас есть разногласия, но это не вызов нашей безопасности, как Россия.
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 11:12;
Корреспондент Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Китай – не Россия. Китай – настоящий геополитический игрок, а Россия – экономический карлик, она как бензоколонка, у владельца которой…".