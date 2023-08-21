Live
  • Пн 21.08.2023
    • Харьков
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.72
    • 🟢

Бензоколонка, у владельца которой есть атомная бомба — Боррель про РФ

Мир 11:12   21.08.2023
Жозеп Боррель
верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике
Бензоколонка, у владельца которой есть атомная бомба — Боррель про РФ

Китай – не Россия. Китай – настоящий геополитический игрок, а Россия – экономический карлик, она как бензоколонка, у владельца которой есть атомная бомба. Китай очень важен, чтобы его игнорировать, а также пытаться изолировать. У нас есть разногласия, но это не вызов нашей безопасности, как Россия.

Автор: Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике
Популярно
Враг на Купянском направлении «зализывает раны» — Маляр
Враг на Купянском направлении «зализывает раны» — Маляр
21.08.2023, 09:36
На Харьковщине — попытка наступать, авиаудар и обстрелы — Генштаб
На Харьковщине — попытка наступать, авиаудар и обстрелы — Генштаб
21.08.2023, 07:32
ISW — о Купянском направлении: подтвержденных успехов у РФ нет
ISW — о Купянском направлении: подтвержденных успехов у РФ нет
21.08.2023, 07:57
«Купянск – последний шанс»: цели и потенциал РФ на Харьковщине — обозреватель
«Купянск – последний шанс»: цели и потенциал РФ на Харьковщине — обозреватель
15.08.2023, 12:41
Удары ВСУ по тылам в РФ подрывают боевой дух российских войск в Украине — ISW
Удары ВСУ по тылам в РФ подрывают боевой дух российских войск в Украине — ISW
21.08.2023, 10:04
У врага минус 4 единицы техники: работа харьковских воинов (видео)
У врага минус 4 единицы техники: работа харьковских воинов (видео)
21.08.2023, 11:42

Новости по теме:

19:35
Россияне пытались наступать возле Синьковки Харьковской области — Генштаб ВСУ
13:51
Китай вооружает рф вертолетами, дронами и металлом — The Telegraph
18:06
Компания друга Ярославского попала в перечень международных спонсоров войны
15:21
«Украина была и будет русской землей»: в Харькове задержали пропагандиста
12:41
«Купянск – последний шанс»: цели и потенциал РФ на Харьковщине — обозреватель

  • Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Бензоколонка, у владельца которой есть атомная бомба — Боррель про РФ»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 11:12;

    • Корреспондент Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Китай – не Россия. Китай – настоящий геополитический игрок, а Россия – экономический карлик, она как бензоколонка, у владельца которой…".