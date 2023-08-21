Бензоколонка, у владельца которой есть атомная бомба — Боррель про РФ

Китай – не Россия. Китай – настоящий геополитический игрок, а Россия – экономический карлик, она как бензоколонка, у владельца которой есть атомная бомба. Китай очень важен, чтобы его игнорировать, а также пытаться изолировать. У нас есть разногласия, но это не вызов нашей безопасности, как Россия.