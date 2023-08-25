Справи йдуть повільніше, бо на кону стоять життя – Міллі про контрнаступ

Поки що дуже рано судити про успіх чи провал атаки… Очевидно, що поки що досягнуто часткового успіху. Коли гинуть люди, а на землі знищуються танки та протипіхотна броня, і ви проходите крізь справжні драконові ікла та справжні міні, справи йдуть повільніше, бо на кону стоять життя людей.