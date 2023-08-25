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Справи йдуть повільніше, бо на кону стоять життя – Міллі про контрнаступ

Події 12:32   25.08.2023
Марк Міллі
голова Об'єднаного комітету начальників штабів США
Справи йдуть повільніше, бо на кону стоять життя – Міллі про контрнаступ

Поки що дуже рано судити про успіх чи провал атаки… Очевидно, що поки що досягнуто часткового успіху. Коли гинуть люди, а на землі знищуються танки та протипіхотна броня, і ви проходите крізь справжні драконові ікла та справжні міні, справи йдуть повільніше, бо на кону стоять життя людей.

Автор: Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 12:32;

    • Кореспондент Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поки що дуже рано судити про успіх чи провал атаки… Очевидно, що поки що досягнуто часткового успіху. Коли гинуть люди,…".