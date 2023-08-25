Дела идут медленнее, потому что на кону стоят жизни — Милли о контрнаступлении
Пока еще слишком рано судить об успехе или провале атаки… Очевидно, что пока достигнут частичный успех. Когда гибнут люди, а на земле уничтожаются танки и противопехотная броня, и вы проходите сквозь настоящие драконьи клыки и настоящие мины, дела идут медленнее, потому что на кону стоят жизни людей.
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 12:32;
Корреспондент Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока еще слишком рано судить об успехе или провале атаки… Очевидно, что пока достигнут частичный успех. Когда гибнут люди, а…".