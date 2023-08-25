Дела идут медленнее, потому что на кону стоят жизни — Милли о контрнаступлении

Пока еще слишком рано судить об успехе или провале атаки… Очевидно, что пока достигнут частичный успех. Когда гибнут люди, а на земле уничтожаются танки и противопехотная броня, и вы проходите сквозь настоящие драконьи клыки и настоящие мины, дела идут медленнее, потому что на кону стоят жизни людей.