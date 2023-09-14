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Не важлива ціна дня війни, важлива ціна, якщо Україна програє – Волкер

Політика 11:23   14.09.2023
Курт Волкер
колишній спецпредставник США в Україні
Не важлива ціна дня війни, важлива ціна, якщо Україна програє – Волкер

Справа не в тому, скільки коштує день війни. Справа в тому, яка ціна, якщо Україна програє? Яку ціну заплатять українці? Яка ціна для наших союзників по НАТО, які зараз і самі можуть зазнати нападу? Яка ціна, якщо це спонукає Китай піти вперед і напасти на Тайвань, тому що вони думають, що у нас немає рішучості чи грошей?.. Отже, ми не повинні думати про те, яка ціна кожного дня.

Автор: Курт Волкер, колишній спецпредставник США в Україні
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 11:23;

    • Кореспондент Курт Волкер, колишній спецпредставник США в Україні у цій статті розкриває тему новин про те, що "Справа не в тому, скільки коштує день війни. Справа в тому, яка ціна, якщо Україна програє? Яку ціну заплатять українці?…".