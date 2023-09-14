Не важлива ціна дня війни, важлива ціна, якщо Україна програє – Волкер

Справа не в тому, скільки коштує день війни. Справа в тому, яка ціна, якщо Україна програє? Яку ціну заплатять українці? Яка ціна для наших союзників по НАТО, які зараз і самі можуть зазнати нападу? Яка ціна, якщо це спонукає Китай піти вперед і напасти на Тайвань, тому що вони думають, що у нас немає рішучості чи грошей?.. Отже, ми не повинні думати про те, яка ціна кожного дня.