Не важна цена дня войны, важна цена, если Украина проиграет — Волкер

Дело не в том, сколько стоит день войны. Дело в том, какова цена, если Украина проиграет. Какую цену заплатят украинцы. Какова цена для наших союзников по НАТО, которые сейчас и сами могут подвергнуться нападению… Какая цена, если это побуждает Китай пойти вперед и напасть на Тайвань, потому что они думают, что у нас нет решимости или денег?.. Так что мы не должны думать о том, какая цена каждого дня.