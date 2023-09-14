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Не важна цена дня войны, важна цена, если Украина проиграет — Волкер

Мир 11:23   14.09.2023
Курт Волкер
бывший спецпредставитель США в Украине
Не важна цена дня войны, важна цена, если Украина проиграет — Волкер

Дело не в том, сколько стоит день войны. Дело в том, какова цена, если Украина проиграет. Какую цену заплатят украинцы. Какова цена для наших союзников по НАТО, которые сейчас и сами могут подвергнуться нападению… Какая цена, если это побуждает Китай пойти вперед и напасть на Тайвань, потому что они думают, что у нас нет решимости или денег?.. Так что мы не должны думать о том, какая цена каждого дня.

Автор: Курт Волкер, бывший спецпредставитель США в Украине
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 11:23;

    • Корреспондент Курт Волкер, бывший спецпредставитель США в Украине в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело не в том, сколько стоит день войны. Дело в том, какова цена, если Украина проиграет. Какую цену заплатят украинцы.…".