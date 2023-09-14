Не важна цена дня войны, важна цена, если Украина проиграет — Волкер
Дело не в том, сколько стоит день войны. Дело в том, какова цена, если Украина проиграет. Какую цену заплатят украинцы. Какова цена для наших союзников по НАТО, которые сейчас и сами могут подвергнуться нападению… Какая цена, если это побуждает Китай пойти вперед и напасть на Тайвань, потому что они думают, что у нас нет решимости или денег?.. Так что мы не должны думать о том, какая цена каждого дня.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Не важна цена дня войны, важна цена, если Украина проиграет — Волкер»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 11:23;
Корреспондент Курт Волкер, бывший спецпредставитель США в Украине в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело не в том, сколько стоит день войны. Дело в том, какова цена, если Украина проиграет. Какую цену заплатят украинцы.…".