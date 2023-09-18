Путін став в один рядок з раком, ВІЛ, ковідом – Зеленський

Путін став в один рядок з раком, ВІЛ, ковідом. Ви повинні зрозуміти, якщо суспільство Росії не розуміє, що ця трагедія буде на їхніх плечах, що це буде на їх совісті. Якщо вони не розуміють, то світ повинен об’єднатися і сказати… Я не говорю про багатомільйонні нації, є мільярдні нації, які повинні просто йому сказати, що твої кроки – це кроки, які ведуть до третьої світової війни й винен в третій світовій війні будеш тільки ти – одна людина, одна хвороба.