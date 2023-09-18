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Путін став в один рядок з раком, ВІЛ, ковідом – Зеленський

Політика 11:26   18.09.2023
Володимир Зеленський
Президент України
Путін став в один рядок з раком, ВІЛ, ковідом – Зеленський

Путін став в один рядок з раком, ВІЛ, ковідом. Ви повинні зрозуміти, якщо суспільство Росії не розуміє, що ця трагедія буде на їхніх плечах, що це буде на їх совісті. Якщо вони не розуміють, то світ повинен об’єднатися і сказати… Я не говорю про багатомільйонні нації, є мільярдні нації, які повинні просто йому сказати, що твої кроки – це кроки, які ведуть до третьої світової війни й винен в третій світовій війні будеш тільки ти – одна людина, одна хвороба.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 11:26;

    • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін став в один рядок з раком, ВІЛ, ковідом. Ви повинні зрозуміти, якщо суспільство Росії не розуміє, що ця трагедія…".