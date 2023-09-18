Путін став в один рядок з раком, ВІЛ, ковідом – Зеленський
Путін став в один рядок з раком, ВІЛ, ковідом. Ви повинні зрозуміти, якщо суспільство Росії не розуміє, що ця трагедія буде на їхніх плечах, що це буде на їх совісті. Якщо вони не розуміють, то світ повинен об’єднатися і сказати… Я не говорю про багатомільйонні нації, є мільярдні нації, які повинні просто йому сказати, що твої кроки – це кроки, які ведуть до третьої світової війни й винен в третій світовій війні будеш тільки ти – одна людина, одна хвороба.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 11:26;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін став в один рядок з раком, ВІЛ, ковідом. Ви повинні зрозуміти, якщо суспільство Росії не розуміє, що ця трагедія…".