Путин стал в одну строчку с раком, ВИЧем, ковидом — Зеленский
Фото: Офис Президента
Путин стал в одну строчку с раком, ВИЧем, ковидом. Вы должны понять, если общество России не понимает, что эта трагедия будет на их плечах, что это будет на их совести. Если они не понимают, то мир должен объединиться и сказать… Я не говорю о многомиллионных нациях, есть миллиардные нации, которые должны просто ему сказать, что твои шаги — это шаги, ведущие к третьей мировой войне и виноватый в третьей мировой войне будешь только ты — один человек, одна болезнь.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 11:26;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин стал в одну строчку с раком, ВИЧем, ковидом. Вы должны понять, если общество России не понимает, что эта трагедия…".