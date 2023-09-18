Путин стал в одну строчку с раком, ВИЧем, ковидом — Зеленский

Путин стал в одну строчку с раком, ВИЧем, ковидом. Вы должны понять, если общество России не понимает, что эта трагедия будет на их плечах, что это будет на их совести. Если они не понимают, то мир должен объединиться и сказать… Я не говорю о многомиллионных нациях, есть миллиардные нации, которые должны просто ему сказать, что твои шаги — это шаги, ведущие к третьей мировой войне и виноватый в третьей мировой войне будешь только ты — один человек, одна болезнь.