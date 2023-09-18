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Путин стал в одну строчку с раком, ВИЧем, ковидом — Зеленский

Мир 11:26   18.09.2023
Владимир Зеленский
Президент Украины
Путин стал в одну строчку с раком, ВИЧем, ковидом — Зеленский Фото: Офис Президента

Путин стал в одну строчку с раком, ВИЧем, ковидом. Вы должны понять, если общество России не понимает, что эта трагедия будет на их плечах, что это будет на их совести. Если они не понимают, то мир должен объединиться и сказать… Я не говорю о многомиллионных нациях, есть миллиардные нации, которые должны просто ему сказать, что твои шаги — это шаги, ведущие к третьей мировой войне и виноватый в третьей мировой войне будешь только ты — один человек, одна болезнь.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 11:26;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин стал в одну строчку с раком, ВИЧем, ковидом. Вы должны понять, если общество России не понимает, что эта трагедия…".