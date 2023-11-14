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Історія з “Буратіно” викликає відчуття недовіри – Береза

Політика 11:28   14.11.2023
Борислав Береза
екснардеп
Історія з “Буратіно” викликає відчуття недовіри – Береза

Підозра у державній зраді Дубінському. Ні, я розумію, що він пудель Коломойського, але ця історія з “Буратіно” викликає відчуття недовіри і якоїсь штучності. До речі, а хто і в складі якої партії його привів у ВР?

Автор: Борислав Береза, екснардеп
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 11:28;

  • Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозра у державній зраді Дубінському. Ні, я розумію, що він пудель Коломойського, але ця історія з “Буратіно” викликає відчуття недовіри…".