Історія з “Буратіно” викликає відчуття недовіри – Береза
Підозра у державній зраді Дубінському. Ні, я розумію, що він пудель Коломойського, але ця історія з “Буратіно” викликає відчуття недовіри і якоїсь штучності. До речі, а хто і в складі якої партії його привів у ВР?
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: береза, дубинский, підозра., СБУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 11:28;
Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозра у державній зраді Дубінському. Ні, я розумію, що він пудель Коломойського, але ця історія з “Буратіно” викликає відчуття недовіри…".