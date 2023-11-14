История с «Буратино» вызывает ощущение недоверия — Береза
Подозрение в государственной измене Дубинскому. Нет, я понимаю, что он пудель Коломойского, но эта история с «Буратино» вызывает ощущение недоверия и некоей искусственности. Кстати, а кто и в составе какой партии его привел в ВР?
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: береза, дубинский, підозра., СБУ;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 11:28;
Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение в государственной измене Дубинскому. Нет, я понимаю, что он пудель Коломойского, но эта история с «Буратино» вызывает ощущение недоверия…".