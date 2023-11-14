Live
  • Вт 14.11.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.16
  • EUR 38.59

История с «Буратино» вызывает ощущение недоверия — Береза

Политика 11:28   14.11.2023
Борислав Береза
экс-нардеп
История с «Буратино» вызывает ощущение недоверия — Береза

Подозрение в государственной измене Дубинскому. Нет, я понимаю, что он пудель Коломойского, но эта история с «Буратино» вызывает ощущение недоверия и некоей искусственности. Кстати, а кто и в составе какой партии его привел в ВР?

Автор: Борислав Береза, экс-нардеп
Популярно
Главные новости Харькова 14.11: установили убийц Вакуленко, раненые в Казачьей
Главные новости Харькова 14.11: установили убийц Вакуленко, раненые в Казачьей
14.11.2023, 11:51
Что нужно, чтобы сбивать С-300, летящие на Харьков, — комментарий ВС ВСУ
Что нужно, чтобы сбивать С-300, летящие на Харьков, — комментарий ВС ВСУ
14.11.2023, 09:43
Залужный охарактеризовал ситуацию на Купянском направлении
Залужный охарактеризовал ситуацию на Купянском направлении
14.11.2023, 07:53
Какая погода ожидается в Харькове и области 14 ноября — прогноз
Какая погода ожидается в Харькове и области 14 ноября — прогноз
13.11.2023, 19:54
В Харькове патрульные вызволили беспомощного мужчину из квартиры (видео)
В Харькове патрульные вызволили беспомощного мужчину из квартиры (видео)
14.11.2023, 12:08
Два троллейбуса в Харькове во вторник и среду изменят маршруты
Два троллейбуса в Харькове во вторник и среду изменят маршруты
14.11.2023, 12:26

Новости по теме:

13:03
Украина ежедневно платит за право дураков ошибаться на выборах — Береза
11:50
К попаданию ракет в дома начали привыкать и в Украине, и за границей — Береза
11:51
Проще провести общую эвакуацию р@сни из Крыма — Береза о взрывах у Джанкоя
11:38
Береза сравнил бунт Пригожина с покушениями на Гитлера
09:33
«Шебекино до 24 февраля 2022 года обстреливали? А что изменилось?» — Береза

Вы читали новость: «История с «Буратино» вызывает ощущение недоверия — Береза»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 11:28;

  • Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение в государственной измене Дубинскому. Нет, я понимаю, что он пудель Коломойского, но эта история с «Буратино» вызывает ощущение недоверия…".