РФ, щоб уберегтися, істерично відкидає сучасний спосіб життя – Подоляк

Росія явно вже не схожа на “впливового глобального гравця”, який може й має писати глобальні правила. Росія, намагаючись уберегтися від внутрішнього розпаду, істерично відкидає сучасний спосіб життя, технічний прогрес та соціальну еволюцію та стрімко повертається у середньовічне минуле – табори, тотальні заборони, масові арешти… Це суть не сьогодні.