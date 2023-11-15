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РФ, щоб уберегтися, істерично відкидає сучасний спосіб життя – Подоляк

Політика 11:45   15.11.2023
Михайло Подоляк
радник голови Офісу Президента України
РФ, щоб уберегтися, істерично відкидає сучасний спосіб життя – Подоляк

Росія явно вже не схожа на “впливового глобального гравця”, який може й має писати глобальні правила. Росія, намагаючись уберегтися від внутрішнього розпаду, істерично відкидає сучасний спосіб життя, технічний прогрес та соціальну еволюцію та стрімко повертається у середньовічне минуле – табори, тотальні заборони, масові арешти… Це суть не сьогодні.

Автор: Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 11:45;

  • Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія явно вже не схожа на “впливового глобального гравця”, який може й має писати глобальні правила. Росія, намагаючись уберегтися від…".