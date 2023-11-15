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РФ, чтобы уберечься, истерически отвергает современный образ жизни — Подоляк

Мир 11:45   15.11.2023
Михаил Подоляк
советник главы Офиса Президента Украины
РФ, чтобы уберечься, истерически отвергает современный образ жизни — Подоляк

Россия явно уже не похожа на «влиятельного глобального игрока», который может и должен писать глобальные правила. Россия, пытаясь уберечься от внутреннего распада, истерически отвергает современный образ жизни, технический прогресс и социальную эволюцию и стремительно возвращается в средневековое прошлое – лагеря, тотальные запреты, массовые аресты… Это суть не сегодня.

Автор: Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 11:45;

  • Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия явно уже не похожа на «влиятельного глобального игрока», который может и должен писать глобальные правила. Россия, пытаясь уберечься от…".