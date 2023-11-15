РФ, чтобы уберечься, истерически отвергает современный образ жизни — Подоляк

Россия явно уже не похожа на «влиятельного глобального игрока», который может и должен писать глобальные правила. Россия, пытаясь уберечься от внутреннего распада, истерически отвергает современный образ жизни, технический прогресс и социальную эволюцию и стремительно возвращается в средневековое прошлое – лагеря, тотальные запреты, массовые аресты… Это суть не сегодня.