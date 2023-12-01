Я почув чітке “ні” – Кулеба про “втому від України” в країнах НАТО

Я почув чітке “ні” на будь-які згадки на втому, і я почув (чітке) “так” на посилення підтримки України (на зустрічі з колегами з НАТО в Брюсселі – Ред.) Вони розуміють, що для того, щоб вони відчували себе в безпеці, для того, щоб вони не опинилися в ситуації, коли солдатам НАТО доведеться воювати, Україна повинна перемогти в цій війні.