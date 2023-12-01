Я почув чітке “ні” – Кулеба про “втому від України” в країнах НАТО
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Я почув чітке “ні” на будь-які згадки на втому, і я почув (чітке) “так” на посилення підтримки України (на зустрічі з колегами з НАТО в Брюсселі – Ред.) Вони розуміють, що для того, щоб вони відчували себе в безпеці, для того, щоб вони не опинилися в ситуації, коли солдатам НАТО доведеться воювати, Україна повинна перемогти в цій війні.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, кулеба, Нато, поддержка;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 11:37;
Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я почув чітке “ні” на будь-які згадки на втому, і я почув (чітке) “так” на посилення підтримки України (на зустрічі…".