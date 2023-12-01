Я услышал четкое «нет» — Кулеба об «усталости от Украины» в странах НАТО

Я услышал четкое «нет» на любые упоминания об усталости, и я услышал «да» об усилении поддержки Украины (на встрече с коллегами из НАТО в Брюсселе — Ред.). Они понимают, что для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности, чтобы они не оказались в ситуации, когда солдатам НАТО придется воевать, Украина должна победить в этой войне.