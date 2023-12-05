Серед республіканців немає фанатів Путіна – Клімкін

Серед республіканців насправді нема фанатів Путіна. Я бачив останнє опитування. Тільки 3% республіканців мають якесь позитивне враження про Росію. Завжди є 3% якихось “чудиків”… Розуміння геополітики в республіканців є. Але так само є внутрішня політика… Моє передчуття: голосування (за допомогу Україні – Ред. ) буде. Воно буде в останні дні перед різдвяними канікулами. І врешті решт адміністрація з республіканцями домовиться.