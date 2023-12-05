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Серед республіканців немає фанатів Путіна – Клімкін

Політика 11:31   05.12.2023
Павло Клімкін
ексміністр закордонних справ України
Серед республіканців немає фанатів Путіна – Клімкін

Серед республіканців насправді нема фанатів Путіна. Я бачив останнє опитування. Тільки 3% республіканців мають якесь позитивне враження про Росію. Завжди є 3% якихось “чудиків”… Розуміння геополітики в республіканців є. Але так само є внутрішня політика… Моє передчуття: голосування (за допомогу Україні – Ред. ) буде. Воно буде в останні дні перед різдвяними канікулами. І врешті решт адміністрація з республіканцями домовиться.

Автор: Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 11:31;

  • Кореспондент Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед республіканців насправді нема фанатів Путіна. Я бачив останнє опитування. Тільки 3% республіканців мають якесь позитивне враження про Росію. Завжди…".