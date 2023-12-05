Среди республиканцев нет фанатов Путина — Климкин

Среди республиканцев, на самом деле, нет фанатов Путина. Я видел последний опрос. Только 3% республиканцев имеют положительное впечатление о России. Всегда есть 3% каких-то «чудиков»… Понимание геополитики у республиканцев есть. Но так же есть внутренняя политика… Мое предчувствие: голосование (за помощь Украине – Ред.) будет. Он будет в последние дни перед рождественскими каникулами. И, наконец, администрация с республиканцами договорится.