Среди республиканцев нет фанатов Путина — Климкин
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Среди республиканцев, на самом деле, нет фанатов Путина. Я видел последний опрос. Только 3% республиканцев имеют положительное впечатление о России. Всегда есть 3% каких-то «чудиков»… Понимание геополитики у республиканцев есть. Но так же есть внутренняя политика… Мое предчувствие: голосование (за помощь Украине – Ред.) будет. Он будет в последние дни перед рождественскими каникулами. И, наконец, администрация с республиканцами договорится.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: голосование, климкин, Конгресс США, Павел Климкин, помощь, республиканцы, сша;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 11:31;
Корреспондент Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди республиканцев, на самом деле, нет фанатов Путина. Я видел последний опрос. Только 3% республиканцев имеют положительное впечатление о России.…".