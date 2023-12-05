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Среди республиканцев нет фанатов Путина — Климкин

Мир 11:31   05.12.2023
Павел Климкин
экс-министр иностранных дел Украины
Среди республиканцев нет фанатов Путина — Климкин Фото: скриншот

Среди республиканцев, на самом деле, нет фанатов Путина. Я видел последний опрос. Только 3% республиканцев имеют положительное впечатление о России. Всегда есть 3% каких-то «чудиков»… Понимание геополитики у республиканцев есть. Но так же есть внутренняя политика… Мое предчувствие: голосование (за помощь Украине – Ред.) будет. Он будет в последние дни перед рождественскими каникулами. И, наконец, администрация с республиканцами договорится.

Автор: Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 11:31;

  • Корреспондент Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди республиканцев, на самом деле, нет фанатов Путина. Я видел последний опрос. Только 3% республиканцев имеют положительное впечатление о России.…".