Зеленський заявив про успіхи ЗСУ у 2023 році: оборона та море

Росія не окупувала жодного українського села протягом цього року… Ми показали справжній успіх у Чорному морі: це дійсно була дуже складна операція. Ми зараз створили зерновий коридор. Росія не має впливу на нього. Ми знищили більшу частину російського флоту, який знаходився в наших водах і поблизу нашого тимчасово окупованого Криму.