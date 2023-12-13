Зеленський заявив про успіхи ЗСУ у 2023 році: оборона та море
Росія не окупувала жодного українського села протягом цього року… Ми показали справжній успіх у Чорному морі: це дійсно була дуже складна операція. Ми зараз створили зерновий коридор. Росія не має впливу на нього. Ми знищили більшу частину російського флоту, який знаходився в наших водах і поблизу нашого тимчасово окупованого Криму.
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- Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: війна, Зеленський, ЗСУ, успехи;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 11:22;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія не окупувала жодного українського села протягом цього року… Ми показали справжній успіх у Чорному морі: це дійсно була дуже…".