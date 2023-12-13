Зеленский заявил об успехах ВСУ в 2023 году: оборона и море

Россия не оккупировала ни одного украинского села в этом году… Мы показали настоящий успех в Черном море: это действительно была очень сложная операция. Мы сейчас создали зерновой коридор. Россия не оказывает влияния на него. Мы уничтожили большую часть русского флота, находившегося в наших водах и вблизи нашего временно оккупированного Крыма.