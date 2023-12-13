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Зеленский заявил об успехах ВСУ в 2023 году: оборона и море

Политика 11:22   13.12.2023
Владимир Зеленский
Президент Украины
Зеленский заявил об успехах ВСУ в 2023 году: оборона и море

Россия не оккупировала ни одного украинского села в этом году… Мы показали настоящий успех в Черном море: это действительно была очень сложная операция. Мы сейчас создали зерновой коридор. Россия не оказывает влияния на него. Мы уничтожили большую часть русского флота, находившегося в наших водах и вблизи нашего временно оккупированного Крыма.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 11:22;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия не оккупировала ни одного украинского села в этом году… Мы показали настоящий успех в Черном море: это действительно была…".