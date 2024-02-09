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“Що посієш, те й пожнеш” – Філатов про звільнення Зеленським Залужного

Політика 11:17   09.02.2024
Борис Філатов
мер Дніпра
“Що посієш, те й пожнеш” – Філатов про звільнення Зеленським Залужного

Чи мав право Президент відставити Головнокомандувача? Так, мав. І це не підлягає обговоренню. Чи мало суспільство право обуритися? Так, мало. Ми живемо у вільній країні та воюємо за демократію… Чи є ця відставка помилкою? Якщо йдеться про об’єднання нації – безумовно так. З військової точки зору – не нам судити. З політичної – час покаже. Бо, як відомо, що посієш, те й пожнеш.

Автор: Борис Філатов, мер Дніпра
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 11:17;

  • Кореспондент Борис Філатов, мер Дніпра у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи мав право Президент відставити Головнокомандувача? Так, мав. І це не підлягає обговоренню. Чи мало суспільство право обуритися? Так, мало. Ми живемо…".