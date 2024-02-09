“Що посієш, те й пожнеш” – Філатов про звільнення Зеленським Залужного

Чи мав право Президент відставити Головнокомандувача? Так, мав. І це не підлягає обговоренню. Чи мало суспільство право обуритися? Так, мало. Ми живемо у вільній країні та воюємо за демократію… Чи є ця відставка помилкою? Якщо йдеться про об’єднання нації – безумовно так. З військової точки зору – не нам судити. З політичної – час покаже. Бо, як відомо, що посієш, те й пожнеш.