«Что посеешь, то и пожнешь» — Филатов об увольнении Зеленским Залужного

Имел ли право Президент отставить Главнокомандующего? Да, имел. И это не подлежит обсуждению. Имело ли общество право возмутиться? Да, мало. Мы живем в свободной стране и воюем за демократию… Является ли эта отставка ошибкой? Если речь идет об объединении нации – безусловно, да. С военной точки зрения – не нам судить. С политической – время покажет. Ибо, как известно, что посеешь, то и пожнешь.