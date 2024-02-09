«Что посеешь, то и пожнешь» — Филатов об увольнении Зеленским Залужного
Имел ли право Президент отставить Главнокомандующего? Да, имел. И это не подлежит обсуждению. Имело ли общество право возмутиться? Да, мало. Мы живем в свободной стране и воюем за демократию… Является ли эта отставка ошибкой? Если речь идет об объединении нации – безусловно, да. С военной точки зрения – не нам судить. С политической – время покажет. Ибо, как известно, что посеешь, то и пожнешь.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Залужный, Зеленский, отставка, филатов;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 11:17;
Корреспондент Борис Филатов, мэр Днепра в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Имел ли право Президент отставить Главнокомандующего? Да, имел. И это не подлежит обсуждению. Имело ли общество право возмутиться? Да, мало. Мы живем…".