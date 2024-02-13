Ті, хто називає пропозиції партнерів Україні “гарантіями”, брешуть – Чалий
Ті політики, “експерти”, журналісти, політичні коментатори, які продовжуватимуть називати те, що нам пропонують партнери безпековими ГАРАНТІЯМИ, нехай потім не дивуються… Ті, хто робить це свідомо – брешуть. Ті, хто не дуже приділяє увагу чистоті дефініцій, та “розкручують” безпідставні позитивні очікування – нехай потім і відповідають на незручні питання громадян.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: гарантии безопасности, чалый;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 11:21;
Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ті політики, “експерти”, журналісти, політичні коментатори, які продовжуватимуть називати те, що нам пропонують партнери безпековими ГАРАНТІЯМИ, нехай потім не дивуються……".