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Ті, хто називає пропозиції партнерів Україні “гарантіями”, брешуть – Чалий

Політика 11:21   13.02.2024
Валерій Чалий
експосол України в США
Ті, хто називає пропозиції партнерів Україні “гарантіями”, брешуть – Чалий

Ті політики, “експерти”, журналісти, політичні коментатори, які продовжуватимуть називати те, що нам пропонують партнери безпековими ГАРАНТІЯМИ, нехай потім не дивуються… Ті, хто робить це свідомо – брешуть. Ті, хто не дуже приділяє увагу чистоті дефініцій, та “розкручують” безпідставні позитивні очікування – нехай потім і відповідають на незручні питання громадян.

Автор: Валерій Чалий, експосол України в США
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 11:21;

  • Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ті політики, “експерти”, журналісти, політичні коментатори, які продовжуватимуть називати те, що нам пропонують партнери безпековими ГАРАНТІЯМИ, нехай потім не дивуються……".