Ті, хто називає пропозиції партнерів Україні “гарантіями”, брешуть – Чалий

Ті політики, “експерти”, журналісти, політичні коментатори, які продовжуватимуть називати те, що нам пропонують партнери безпековими ГАРАНТІЯМИ, нехай потім не дивуються… Ті, хто робить це свідомо – брешуть. Ті, хто не дуже приділяє увагу чистоті дефініцій, та “розкручують” безпідставні позитивні очікування – нехай потім і відповідають на незручні питання громадян.