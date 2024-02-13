Те, кто называет предложения партнеров Украине «гарантиями», врут — Чалый
Фото: facebook Валерия Чалого
Те политики, «эксперты», журналисты, политические комментаторы, которые будут продолжать называть то, что нам предлагают партнеры ГАРАНТИЯМИ, пусть потом не удивляются… Те, кто делает это сознательно – врут. Те, кто не очень уделяет внимание чистоте дефиниций, и раскручивают безосновательные положительные ожидания — пусть потом и отвечают на неудобные вопросы граждан.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: гарантии безопасности, чалый;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 11:21;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Те политики, «эксперты», журналисты, политические комментаторы, которые будут продолжать называть то, что нам предлагают партнеры ГАРАНТИЯМИ, пусть потом не удивляются……".