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Те, кто называет предложения партнеров Украине «гарантиями», врут — Чалый

Мир 11:21   13.02.2024
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
Те, кто называет предложения партнеров Украине «гарантиями», врут — Чалый Фото: facebook Валерия Чалого

Те политики, «эксперты», журналисты, политические комментаторы, которые будут продолжать называть то, что нам предлагают партнеры ГАРАНТИЯМИ, пусть потом не удивляются… Те, кто делает это сознательно – врут. Те, кто не очень уделяет внимание чистоте дефиниций, и раскручивают безосновательные положительные ожидания — пусть потом и отвечают на неудобные вопросы граждан.

Автор: Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 11:21;

  • Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Те политики, «эксперты», журналисты, политические комментаторы, которые будут продолжать называть то, что нам предлагают партнеры ГАРАНТИЯМИ, пусть потом не удивляются……".