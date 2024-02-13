Те, кто называет предложения партнеров Украине «гарантиями», врут — Чалый

Те политики, «эксперты», журналисты, политические комментаторы, которые будут продолжать называть то, что нам предлагают партнеры ГАРАНТИЯМИ, пусть потом не удивляются… Те, кто делает это сознательно – врут. Те, кто не очень уделяет внимание чистоте дефиниций, и раскручивают безосновательные положительные ожидания — пусть потом и отвечают на неудобные вопросы граждан.