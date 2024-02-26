Життя харків’ян – і так суцільний стрес – Коваленко про заяву Устінової
Коли хтось виходить і починає розповідати про те, що після Авдіївки — Харкову приготуватися… На рівному місці – там, де це недоречно. Для кого? Для чого? Навіщо? Життя простих українців, особливо харків’ян, це суцільний стрес! І якщо ви направляєте такі меседжі нашим партнерам, задля посилення та прискорення допомоги, то направляйте їх правильно. Відчувайте міру та межі того, про що кажете, для чого, кому і навіщо.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 11:22;
Кореспондент Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли хтось виходить і починає розповідати про те, що після Авдіївки — Харкову приготуватися… На рівному місці – там, де…".