Жизнь харьковчан — и так сплошной стресс — Коваленко о заявлении Устиновой

Когда выходит некто и начинает рассказывать о том, что после Авдеевки — Харькову приготовиться… На ровном месте — там, где это неуместно. Для кого? Для чего? Зачем? Жизнь простых украинцев, особенно харьковчан, это и так сплошной стресс! И если вы направляете такие посылы нашим партнерам, ради усиления и ускорения помощи, то направляйте их правильно. Чувствуйте меру и границы того, о чем говорите, для чего, кому и зачем.