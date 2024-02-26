Жизнь харьковчан — и так сплошной стресс — Коваленко о заявлении Устиновой
Когда выходит некто и начинает рассказывать о том, что после Авдеевки — Харькову приготовиться… На ровном месте — там, где это неуместно. Для кого? Для чего? Зачем? Жизнь простых украинцев, особенно харьковчан, это и так сплошной стресс! И если вы направляете такие посылы нашим партнерам, ради усиления и ускорения помощи, то направляйте их правильно. Чувствуйте меру и границы того, о чем говорите, для чего, кому и зачем.
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 11:22;
Корреспондент Александр Коваленко, военно-политический обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда выходит некто и начинает рассказывать о том, что после Авдеевки — Харькову приготовиться… На ровном месте — там, где…".