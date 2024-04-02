Війна такого типу має лише військове рішення – Подоляк
Без ілюзій. Позиційної війни немає, ознак “заморозки” немає. РФ не вирішила своїх основних завдань (серед яких руйнування суверенної держави, захоплення та юридичне закріплення чужих територій, фільтрація/депортація та знищення великих груп нелояльного населення) і тому продовжує ескалацію. РФ кидає всі свої ресурси на війну. Війна такого типу має лише військовий вихід.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Подоляк;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 11:39;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без ілюзій. Позиційної війни немає, ознак “заморозки” немає. РФ не вирішила своїх основних завдань (серед яких руйнування суверенної держави, захоплення…".