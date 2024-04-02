Live
  • Вт 02.04.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 39.07
  • EUR 42.14

Війна такого типу має лише військове рішення – Подоляк

Події 11:39   02.04.2024
Михайло Подоляк
радник голови Офісу Президента України
Війна такого типу має лише військове рішення – Подоляк

Без ілюзій. Позиційної війни немає, ознак “заморозки” немає. РФ не вирішила своїх основних завдань (серед яких руйнування суверенної держави, захоплення та юридичне закріплення чужих територій, фільтрація/депортація та знищення великих груп нелояльного населення) і тому продовжує ескалацію. РФ кидає всі свої ресурси на війну. Війна такого типу має лише військовий вихід.

Автор: Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України
Популярно
Прикордонники дронами «рознесли» укриття окупантів на Харківщині (відео)
Прикордонники дронами «рознесли» укриття окупантів на Харківщині (відео)
02.04.2024, 12:38
Офіційно: у Харкові в’їзд Трінклера став Джуса, а вулиця Бакуліна – Єніна
Офіційно: у Харкові в’їзд Трінклера став Джуса, а вулиця Бакуліна – Єніна
02.04.2024, 12:08
Головні новини Харкова 2 квітня: перспективи електротранспорту, удари КАБ
Головні новини Харкова 2 квітня: перспективи електротранспорту, удари КАБ
02.04.2024, 12:13
За хабар судитимуть колишнього військкома у Харкові: подробиці
За хабар судитимуть колишнього військкома у Харкові: подробиці
02.04.2024, 11:45
Міненерго про ситуацію зі світлом у Харкові: графіки працюватимуть і сьогодні
Міненерго про ситуацію зі світлом у Харкові: графіки працюватимуть і сьогодні
02.04.2024, 11:10
У Харкові немає можливості запустити електротранспорт у повному обсязі-Терехов
У Харкові немає можливості запустити електротранспорт у повному обсязі-Терехов
02.04.2024, 09:39

Новини за темою:

11:31
Якщо РФ матиме менше 650 тис. військ, не досягне успіху в Харкові – Коваленко
11:24
Для походу на Харків росіянам треба “ну-у ду-уже багато військ” – Машовець
08:14
Машовець – про “наступ на Харків” і про те, до чого тут рейди РДК і ЛСР
07:27
Авіаудар по Харкову та збиті “шахеди” – зведення Генштабу ЗСУ
19:28
Армія РФ завдала авіаударів по чотирьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Ви читали новину: «Війна такого типу має лише військове рішення – Подоляк»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 11:39;

  • Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без ілюзій. Позиційної війни немає, ознак “заморозки” немає. РФ не вирішила своїх основних завдань (серед яких руйнування суверенної держави, захоплення…".