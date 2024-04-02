Война такого типа имеет только военное решение — Подоляк

Без иллюзий. Нет позиционной войны, нет признаков «заморозки». РФ не решила своих основных задач (среди которых разрушение суверенного государства, захват и юридическое закрепление чужих территорий, фильтрация/депортация и уничтожение больших групп нелояльного населения) и поэтому продолжает эскалацию. РФ бросает все свои ресурсы на войну. Война такого типа имеет только военное решение.