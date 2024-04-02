Война такого типа имеет только военное решение — Подоляк
Без иллюзий. Нет позиционной войны, нет признаков «заморозки». РФ не решила своих основных задач (среди которых разрушение суверенного государства, захват и юридическое закрепление чужих территорий, фильтрация/депортация и уничтожение больших групп нелояльного населения) и поэтому продолжает эскалацию. РФ бросает все свои ресурсы на войну. Война такого типа имеет только военное решение.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 11:39;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без иллюзий. Нет позиционной войны, нет признаков «заморозки». РФ не решила своих основных задач (среди которых разрушение суверенного государства, захват…".