У ЄС обговорюють, чи має право жертва бити по яйцях ґвалтівника – Невзоров
Глави Європейських країн обговорюють надзвичайно цікаве питання. Спостерігаючи в моноклі за зґвалтуванням, вони сперечаються між собою: а чи має жертва право бити коліном по яйцях ґвалтівника? Чи це не є новою, невідомою формою харрасменту? Чи не втратить озвірілий маніяк репродуктивної функції? Можливо, можна якось “обійтися без коліна?” Складено докладну картку яєць. Відзначені всі їхні бородавки та болючі точки. Від цих дебатів офігіває й сам ґвалтівник.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, жертва, Невзоров;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 11:36;
Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Глави Європейських країн обговорюють надзвичайно цікаве питання. Спостерігаючи в моноклі за зґвалтуванням, вони сперечаються між собою: а чи має жертва…".