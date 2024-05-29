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Европейцы обсуждают, имеет ли право жертва бить по яйцам насильника — Невзоров

Мир 11:36   29.05.2024
Александр Невзоров
российский журналист
Европейцы обсуждают, имеет ли право жертва бить по яйцам насильника — Невзоров

Главы Европейских стран обсуждают интереснейший вопрос. Наблюдая в монокли за изнасилованием, они спорят меж собой: а имеет ли жертва право бить коленом по яйцам насильника? Не является ли это новой, неведомой формой харрасмента? Не утратит ли озверевший маньяк репродуктивной функции? Может быть, можно как-то «обойтись без колена?» Составлена подробная карта яиц. Отмечены все их бородавки и болевые точки. От этих дебатов офигевает и сам насильник.

Автор: Александр Невзоров, российский журналист
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 11:36;

  • Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главы Европейских стран обсуждают интереснейший вопрос. Наблюдая в монокли за изнасилованием, они спорят меж собой: а имеет ли жертва право бить…".