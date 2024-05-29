Европейцы обсуждают, имеет ли право жертва бить по яйцам насильника — Невзоров

Главы Европейских стран обсуждают интереснейший вопрос. Наблюдая в монокли за изнасилованием, они спорят меж собой: а имеет ли жертва право бить коленом по яйцам насильника? Не является ли это новой, неведомой формой харрасмента? Не утратит ли озверевший маньяк репродуктивной функции? Может быть, можно как-то «обойтись без колена?» Составлена подробная карта яиц. Отмечены все их бородавки и болевые точки. От этих дебатов офигевает и сам насильник.