Кажуть, Орбан може запропонувати Трампу домовитися з наркобаронами – Чалий

Кажуть, що пан Орбан може запропонувати пану Трампу спочатку просто припинити будувати далі стіну на кордоні з Мексикою, де йде трафік наркотиків, і просто домовитися з наркобаронами. Кажуть також, що він готовий виступити посередником в цій угоді… Тут звісно можна піти далі та просто повернути частину території США Мексиці, щоб зняти це питання. Але є обережне припущення, що чомусь ця схема “ніяк не зайде” американцям…