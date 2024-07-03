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Кажуть, Орбан може запропонувати Трампу домовитися з наркобаронами – Чалий

Політика 11:44   03.07.2024
Валерій Чалий
експосол України в США
Кажуть, Орбан може запропонувати Трампу домовитися з наркобаронами – Чалий

Кажуть, що пан Орбан може запропонувати пану Трампу спочатку просто припинити будувати далі стіну на кордоні з Мексикою, де йде трафік наркотиків, і просто домовитися з наркобаронами. Кажуть також, що він готовий виступити посередником в цій угоді… Тут звісно можна піти далі та просто повернути частину території США Мексиці, щоб зняти це питання. Але є обережне припущення, що чомусь ця схема “ніяк не зайде” американцям…

Автор: Валерій Чалий, експосол України в США
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 11:44;

  • Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кажуть, що пан Орбан може запропонувати пану Трампу спочатку просто припинити будувати далі стіну на кордоні з Мексикою, де йде…".