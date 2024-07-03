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Говорят, Орбан может предложить Трампу договориться с наркобаронами — Чалый

Мир 11:44   03.07.2024
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
Говорят, Орбан может предложить Трампу договориться с наркобаронами — Чалый Фото: facebook Валерия Чалого

Говорят, что господин Орбан может предложить господину Трампу сначала просто прекратить строить дальше стену на границе с Мексикой, где идет трафик наркотиков, и просто договориться с наркобаронами. Говорят также, что он готов выступить посредником в этом соглашении. Здесь, конечно, можно пойти дальше и просто вернуть часть территории США в Мексике, чтобы снять этот вопрос. Но есть осторожное предположение, что почему-то эта схема никак не зайдет американцам…

Автор: Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 11:44;

  • Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Говорят, что господин Орбан может предложить господину Трампу сначала просто прекратить строить дальше стену на границе с Мексикой, где идет…".