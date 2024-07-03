Говорят, Орбан может предложить Трампу договориться с наркобаронами — Чалый

Говорят, что господин Орбан может предложить господину Трампу сначала просто прекратить строить дальше стену на границе с Мексикой, где идет трафик наркотиков, и просто договориться с наркобаронами. Говорят также, что он готов выступить посредником в этом соглашении. Здесь, конечно, можно пойти дальше и просто вернуть часть территории США в Мексике, чтобы снять этот вопрос. Но есть осторожное предположение, что почему-то эта схема никак не зайдет американцам…