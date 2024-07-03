Говорят, Орбан может предложить Трампу договориться с наркобаронами — Чалый
Фото: facebook Валерия Чалого
Говорят, что господин Орбан может предложить господину Трампу сначала просто прекратить строить дальше стену на границе с Мексикой, где идет трафик наркотиков, и просто договориться с наркобаронами. Говорят также, что он готов выступить посредником в этом соглашении. Здесь, конечно, можно пойти дальше и просто вернуть часть территории США в Мексике, чтобы снять этот вопрос. Но есть осторожное предположение, что почему-то эта схема никак не зайдет американцам…
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: орбан, сша, Трамп, чалый;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 11:44;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Говорят, что господин Орбан может предложить господину Трампу сначала просто прекратить строить дальше стену на границе с Мексикой, где идет…".