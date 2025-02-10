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Якою Трамп бачить Росію, розповів Огризко

Політика 12:30   10.02.2025
Володимир Огризко
ексміністр закордонних справ України
Якою Трамп бачить Росію, розповів Огризко Фото: svoboda.ua

По російській пропаганді бачимо, що там начебто платівку перевернули… вже зараз крутять зовсім іншу історію, що Трамп — це трохи не союзник, партнер, з яким треба вирішувати долю світу. Можливо, це політична фантазія, якою вони самі себе заколисують, бо ми бачимо з кроків Трампа, що він дуже чітко розуміє, хто чого вартий… Якщо очима Трампа подивитися на Росію, то вартості там насправді дуже-дуже мало. Росія перетворилася на економічний додаток Китаю. Росія як економічна одиниця загубилася невідомо вже в якому десятку країн світу. Тож Трампу цей «партнер» може давати тільки негативні моменти, тому що всі ж у світі цивілізованому розуміють, що Путін — воєнний злочинець, і йти на серйозні угоди з цим воєнним злочинцем — це насправді шкодити власному іміджу.

Автор: Володимир Огризко, ексміністр закордонних справ України
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 12:30;

  • Кореспондент Володимир Огризко, ексміністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "По російській пропаганді бачимо, що там начебто платівку перевернули… вже зараз крутять зовсім іншу історію, що Трамп — це трохи…".